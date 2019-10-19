Sallandı yıkılmadı Aslan nefes aldı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-2 yenerek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Bu sezon ligde 5 maçta puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar Sivasspor karşısında kötü gidişe ‘dur’ diyerek, Andone (2) ve Babel’in attığı gollerle hanesine 3 puan yazdırdı. 5. dakikada Şener’in çizgiye inerek içeri açtığı ortayı Babel arka direkte kafasıyla tamamlarken üst direğe çarpan top auta gitti. 13’de Mert Hakan’ın şutunu Muslera çeldi. 22’de Babel’in pasında orta sahada aldığı topla hızla rakip kaleye ilerleyen Andone, plase vuruşla durumu 1-0 yaptı. 41’de Andone, Appindangoye’nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Andone, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0. 69. dakikada Uğur, çizgiye inerek içeri açarken altı pas içerisinde tamamlayan Kone farkı bire indirdi: 2-1. 74’de Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Babel, rakip kaleye gönderdiği sert şutla kaleci Samassa’yı mağlup etti: 3-1. 84’te Emre Kılınç’ın soldan ortasında penaltı noktası üzerinde tamamlayan Erdoğan maçın skorunu ilan etti: 3-2.

Andone golle tanıştı

G.Saray’ın yeni transferi Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. İngiltere’nin Brighton Hove Albion takımından kiralanan Rumen santrfor, 22. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, G.Saray formasıyla çıktığı 4. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşarken, 43. dakikada penaltıdan takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. G.Saray’ın en golcüsü olan Ryan Babel ise gol sayısını 3’e çıkardı.

G.Saray’da herkes kendine oynuyor

G.Saray’ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, eski takım arkadaşlarını bencillikle suçladı. Falcao hakkında konuşan Diagne, “G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman eşime, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz’ demiştim. Zaten top alamıyor. G.Saray’da herkes kendisi için oynuyor” dedi. G.Saray taraftarından da bahseden Senegalli futbolcu, “Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar. Eğer maçta istenen goller atamazsanız, sizi her zaman eleştirirler. G.Saray’da her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve sonuna kadar savaştım” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kendisine “King Kong” denildiğini söyleyen Diagne, “Attığım gollerden sonra maske takıyordum. King Kong, yöneten demektir. Ben bir şefim. Deli hareketleri yapmıyorum, böyleyim. Gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.

Ömer Bayram derbide yok

G.Saray’da 78. dakikasında gördüğü sarı kartla Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı pankartı



G.Saraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı. Hazırlanan “1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı”, “Ordumuz olsun daim muzaffer”, “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” ve “Türk-Kürt kardeştir bölücüler kalleştir” yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.

Real maçı öncesi revizyon

G.Saray’da, son G.Birliği maçının 11’ine göre 5 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Mariano’nun yanı sıra Selçuk, Donk, Nagatomo ve Feghouli yedek beklerken, yerlerine Luyindama ile Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor forma giydi. Cezayir Milli Takımı’ndan 3 gün önce dönen Feghouli dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Falcao ile Lemina, 21 kişilik kadroya alınmadı. Bu futbolcular Real Madrid maçı öncesi dinlendirildi. Genç sol bek Emre Taşdemir ile Yunus Akgün bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Jean Michael Seri ise ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturdu.