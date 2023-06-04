Şampiyon kupasını alacak

Derbiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Hatayspor'la, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu. İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyetler alacak.