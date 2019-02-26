Şampiyonlar Hekimoğlu dedi

Türkiye Boks Federasyonunda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Suat Hekimoğlu, amaçlarının camiayı bir arada tutmak, bir bütünlük sağlamak, dostluk ve kardeşlik adı altında Türk boksunu daha ileriye taşımak olacağını söyledi.

Eski Milli boksörlerinde içinde yer aldığı ve Abdulvahap Arslan Küçükemre, Selçuk Aydın, Fatih Reis, Ali Hasetçi, Yakup Kılıç, Muammer Mahir Polat, Necdet Demirtaş, Onur Konuralp, Gökmen Keleşoğlu, Ali Haydar Kaan’dan oluşan listesiyle seçime giren Hekimoğlu, "Bu zor, meşakkatli ama bir o kadar da kutsal yolda hedefimiz, Türk boksunu daha da üst seviyelere taşımak olacaktır" ifadesini kullandı.

Camianın eksiklerini ve yapılması gerekenleri çok iyi bildiklerini belirten Hekimoğlu, şunları söyledi;

"Maddi ve manevi olarak hazırlığımız tamdır. Yaptıklarımızın ya da yapamadıklarımızdan hesap verme sorumluluğunu taşıyacak olmamız, atacağımız her adımın sağlıklı olması zorunluluğunu omuzlarımıza yükleyecektir. Bizim amacımız camiamızı bir arada tutmak, bir bütünlük sağlamak, dostluk ve kardeşlik adı altında boksumuzu daha ileriye taşımak olacak."

“Ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyoruz” diyerek sözlerine devam eden Hekimoğlu, “ Bu ilerlemeyi yaparken asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve kulüplerimizin her zaman destekleyicisi olacağız. Hekimoğlu "Değişim için bu yola çıktık. Federasyonda ben yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Oradaki başarısızlıkları görünce istifa ettim. Orada bir enerji olmadığını gördüm. Sonrasında başarılı sporcularımızla bir araya geldik, aday olmam gerektiğini söylediler ve bu yola çıktık. Sadece projelerimizle konuşulacağız. Elimizdeki maddi ve manevi tüm imkanları kullanacağız. Mevcut yönetime de yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Onların enerjisi artık bitti. Bu işin mutfağından çıkan kişilerle yola çıktık. Eksikler var diye yola çıktık ve bu eksiklikleri tamamlayacağız. Camiamıza hizmetkar olmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.