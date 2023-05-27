Şampiyonluk hediyesi Icardi

Galatasaray'da futbol takımı adım adım şampiyonluk yolunda yürürken; Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, taraftarına şampiyonluk hediyesi vermek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk transferini Mauro Icardi ile yapmak istiyor.





Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar sürüyor. Aslan, Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'e yaklaşık 8 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Arjantinli dünya yıldızı ise yıllık 5 milyon euro net maaş ve bonuslarla ikna edilmeye çalışılacak.





İstanbul'da kalmak istiyor





Galatasaray'da yıldız gibi parlayan Mauro Icardi, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmeyi planlıyor. Bu sezon Galatasaray'da adeta kendini bulan Arjantinli yıldız, taraftarla yakaladığı bağı kaybetmek istemiyor. Ayrıca İstanbul'da yaşamaktan memnun olan ve çocukları burada okuyan Icardi, Paris'e geri dönmeyi düşünmüyor.





Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Icardi, 20 gol 8 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, sarı-kırmızılı takımın çıktığı tüm önemli mücadelelerde skor katkısı verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerini boş geçmeyen Icardi, şampiyonluk için en kritik viraj olan son 4 haftada 6 gol attı.























