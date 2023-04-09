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Spor

Şampiyonluk motivasyonu

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da oyuncuları heyecan sardı. Kadrosunda 29 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda 20 oyuncu daha önce ulusal lig şampiyonluğu yaşamadı. Bu isimler Galatasaray'la ilk kez bu sevinci yaşamak için konsantre olmuş durumda.

Umut Yılmaz
10:14 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Okan Buruk ve öğrencileri 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuna adım adım ilerliyor. 14 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Konyaspor'a takılan sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor galibiyetiyle tekrar hedefine odaklandı. Ligde 9 maçı kalan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 9 puan farkı bulunan Galatasaray, puan avantajını sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.


Sarı-kırmızılı takım içerisinde ise şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Kadrosunda 29 oyuncu bulunduran Galatasaray'da 20 futbolcu daha önce ulusal lig şampiyonluğu yaşamadı. Dünyaca ünlü yıldızlar Juan Mata, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Baran Aksaka, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Yılmaz ve Yusuf Demir ilk kez ulusal lig şampiyonu olmak için can atıyor.


4 isim Süper Lig'e aşina

Galatasaray'ın kadrosunda bulundurduğu 4'ü Süper Lig'de olmak üzere 9 futbolcu ise daha önce ulusal liglerde şampiyonluk yaşadı. Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis, daha önce sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Lucas Torreira, Norveç'te Fredrik Midtsjö, Portekiz'de Sergio Oliveira, Kosova'da Milot Rashica, Fransa'da ise Mauro Ocardi ulusal lig şampiyonluğu yaşadı.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Muslera
25 dakika önce
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