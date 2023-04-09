Şampiyonluk motivasyonu

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuna adım adım ilerliyor. 14 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Konyaspor'a takılan sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor galibiyetiyle tekrar hedefine odaklandı. Ligde 9 maçı kalan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 9 puan farkı bulunan Galatasaray, puan avantajını sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.





Sarı-kırmızılı takım içerisinde ise şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Kadrosunda 29 oyuncu bulunduran Galatasaray'da 20 futbolcu daha önce ulusal lig şampiyonluğu yaşamadı. Dünyaca ünlü yıldızlar Juan Mata, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Baran Aksaka, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Yılmaz ve Yusuf Demir ilk kez ulusal lig şampiyonu olmak için can atıyor.





4 isim Süper Lig'e aşina





Galatasaray'ın kadrosunda bulundurduğu 4'ü Süper Lig'de olmak üzere 9 futbolcu ise daha önce ulusal liglerde şampiyonluk yaşadı. Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis, daha önce sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Lucas Torreira, Norveç'te Fredrik Midtsjö, Portekiz'de Sergio Oliveira, Kosova'da Milot Rashica, Fransa'da ise Mauro Ocardi ulusal lig şampiyonluğu yaşadı.















