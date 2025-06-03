Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonun bayrağı Marmara Denizi’nde dalgalandı

Şampiyonun bayrağı Marmara Denizi’nde dalgalandı

16:073/06/2025, الثلاثاء
IHA
Sonraki haber
Geminin üzerindeki kulüp bayrağı drone ile çekildi.
Geminin üzerindeki kulüp bayrağı drone ile çekildi.

TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor’un şampiyonluk coşkusu, Marmara Denizi’ne taşındı.

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında, araç taşıyan büyük bir geminin üzerine dev bir pankart asılarak "Şampiyon Kahramanmaraş İstiklalspor" yazısıyla Marmara Deniz’inde tur atıldı.


Gemi üzerine asılan dev pankartta kulübün logosu ve "Kahramanmaraş İstiklalspor" yazısı yer alırken, organizasyona Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Marmara’nın mavi sularında bayrak gibi dalgalanan pankart, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yaşayan Kahramanmaraşlılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.


Marmara Denizi’ndeki kutlama sosyal medyada da geniş yankı buldu.





#3. Lig
#2. Lig
#Kahramanmaraş İstiklalspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili açıklandı: 10.5 dakikada yüzde 80 şarj kapasite...