Şampiyonun bayrağı Marmara Denizi’nde dalgalandı

Gemi üzerine asılan dev pankartta kulübün logosu ve "Kahramanmaraş İstiklalspor" yazısı yer alırken, organizasyona Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Marmara’nın mavi sularında bayrak gibi dalgalanan pankart, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yaşayan Kahramanmaraşlılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.