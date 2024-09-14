Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi yeşil beyazlı ekip, Pedrinho'nun 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Ayrıca Samsunspor ve Konyaspor seremoniye tişörte baskılı Narin Güran’ın fotoğrafı ve ‘Çocuklar Narin’dir karanlıklara teslim etmeyelim’ pankartı ile çıktı.