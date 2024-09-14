Spor

Samsunspor 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (ÖZET - VİDEO)

Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
19:16 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyasporlu oyuncuların gol sevinçleri
TÜMOSAN Konyasporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi yeşil beyazlı ekip, Pedrinho'nun 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Ayrıca Samsunspor ve Konyaspor seremoniye tişörte baskılı Narin Güran’ın fotoğrafı ve ‘Çocuklar Narin’dir karanlıklara teslim etmeyelim’ pankartı ile çıktı.


Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maç özeti

3’üncü dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Holse’nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.


15’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağından Dimata’nın pasıyla buluşan Muja, uygun pozisyondaki Holse’ye verdi. Holse’nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.


18’inci dakikada çalımlarla ceza sahasının sağ çaprazına kadar gelen Muja’nın pasıyla buluşan Dimata, penaltı noktasının üzerinden kaleye çektiği şuta Konyaspor defansı son anda ayak koydu.


30’uncu dakikada Konyaspor’un geliştirdiği atakta Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Adil’in indirdiği topun gelişine vuran Pedrinho’nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-1


Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor’un galibiyetiyle sona erdi.


59’uncu dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Ndao’nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.


74’üncü dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Laura’nın kafa vuruşunda kaleci Slowik topu kornere çıkarttı.


Samsunspor maçı 1-0 kaybetti.


Samsunspor-Konyaspor maçının özetini izle


#TÜMOSAN Konyaspor
#Samsunspor
#Süper Lig
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