SÜPER LİG

Sanki evime gelmiş gibiyim

G.Saray’ın dün İstanbul’a getirerek 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Saracchi, herkesin kendisini iyi karşıladığını belirterek, bunun karşılığını vermek istediğini söyledi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Marcelo Saracchi

Marcelo Saracchi

Galatasaray, dün İstanbul’a getirdiği Marcelo Saracchi ile 1,5 yıllık kiralık sözleyme imzaladı. 21 yaşındaki bek oyuncusunun kiralama bedeli olarak Leipzig’e 500 bin Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin, gelecek sezon ise 1 milyon 350 bin Euro ödeyecek. Dün İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Uruguaylı sol bekin imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın katılımı ile Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Başkan Cengiz, yaptığı açıklamada, “Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın. Sakatlık ve sorun olmadan Galatasaray’a en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Saracchi ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek” diye konuştu. Florya’da takım arkadaşları ve teknik heyetle de tanışan Saracchi, daha sonra ilk antrenmanını yaptı.

Yeni hedef Godin ve Kjaer

  • Diego Godin
    Diego Godin
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  • Simon Kjaer
    Simon Kjaer
  • Sezonun ikinci yarısı öncesi Saracchi ve Onyekuru ile sol tarafını güçlendiren G.Saray’da şimdi hedef stoper ve ön libero transferi. Sarı-kırmızılı takıma, Inter’de forma giyen Diego Godin’in yanı sıra Simon Kjaer önerildi. Atalanta forması giyen Kjaer’nın menajerliğini yapan Mikkel Beck’in gelecek hafta içinde yönetimden randevu talep ettiği öğrenildi. Orta saha transferi için de arayışlarını sürdüren G.Saray, gündemine Tottenham forması giyen Victor Wanyama’yı aldı. Fazla forma şansı bulamadığı için takımından ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu gelirse kiralık sözleşmesi olan Nzonzi gözden çıkarılacak.

Gol makinesi ayrılmak istediğini açıkladı kulüpler sıraya girdi
Gol makinesi ayrılmak istediğini açıkladı kulüpler sıraya girdi

İskoçya devi Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı yıldızı Alfredo Morelos takımdan ayrılmak istiyor. Bunun sebebi ise İskoçya'daki maçlarda uğramış olduğu ırkçı saldırılar.Rangers formasıyla 195 resmi maça çıkan Morelos, bu mücadelelerde 122 gol atma başarısı gösterirken 41 de asist yaptı.Kulübünde muhteşem bir istatistik yakalayan golcü oyuncunun birçok taliplisi olduğu öğrenilirken Rangers Menajeri Steven Gerrard'ın futbolcuyu ikna etmek istediği ancak Morelos'un buna yanaşmadığı aktarıldı.Türk takımlarının da gündemine gelen oyuncu için Premier Lig'den bazı takımların devreye girdiği iddia edilirken oyuncunun bonservisiyle ilgili de belirsizlik sürüyor.Transfermarkt değerlerine göre 7.5 milyon euro değere sahip olan Koklombiyalı futbolcu için Steven Gerrard, '50 milyon sterlinlik oyuncu' yorumunda bulundu.

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