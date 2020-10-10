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Seçime gitmek istiyorum

Kulübün 115. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Ben genel kuruldan kaçmıyorum. Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum ancak pandemi nedeniyle yapamıyoruz” dedi. Cengiz, maçların seyircili oynanması gerektiğini belirtti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Cengiz

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in kabir ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu. Kendisini ibra etmeyenlere saygı duyduğunu belirten Cengiz, “Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Biz ekim ayı hariç bütün maaşların hepsini ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Herkes yüzde 15 indirimi kabul etti, onlar etmedi. Onların da ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an” dedi. Transfer konusunda gelen eleştirileri de cevaplayan Cengiz, “Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane oyuncu alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! ‘Veli yapıyor, sen de yap’ diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz. Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Abdurrahim ve Yusuf Bey’e saldırı var. Bana çatmıyorlar, ‘Bu yakında ölecek’ diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta açıklama yapacağım” şeklinde konuştu.

SEYİRCİLİ OYNAYALIM

Seçime gitmek istediğinin altını çizen Başkan Cengiz, “Pandemi yüzünden sosyal mesafeyi düşünerek yer sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden mali genel kurulu yapamadıklarını belirten Başkan Cengiz, “Biz de istiyoruz ki Mali Kurul yapılsın. Arkadaşlar olağan mali kurulu bütçe için yapmak zorundayız. Fakat yapamıyoruz. 10 bin üye var. Ortalama 4-5 bin gelse, sosyal mesafeyi düşünürsek nerede yer bulacağız yapmak için. Devlet ile yazışıyoruz ama yer yok nerede yapacağım. Ben bunun sorumluluğunu alamam. Ben bir an önce mali genel kurulu yapıp, seçimlere gitmek istiyorum. Stat diyorlar stada devlet izin vermiyor. Anadolu kulüpleri küçük onlara izin veriyorlar ama Galatasaray’da bana 4 bin kişi gelecek yerde ben insanları nerede oturtacağım. Ben genel kuruldan kaçmıyorum. Ben de fırsat buluyorum orada konuşuyorum ama yer yok yapmak için” sözlerini sarf etti. Mustafa Cengiz, “Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bu haftadan itibaren maçları seyircili oynatmamız lazım. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız” diyerek sözlerine son verdi.

Belhanda ve Feghoulİ indirimi reddetti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iki kişi hariç tüm takımın yüzde 15 indirimi kabul ettiğini açıkladı. Bu isimlerin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi. Takımın en çok kazanan oyuncularından olan iki isim, indirim talebini geri çevirdi. Feghouli, yıllık net 3,85 milyon Euro, Belhanda ise yıllık net 3,35 milyon Euro kazanıyor. Cengiz, ayrıca bir kişinin daha indirime yanaşmadığı ve şu an başka bir takımda oynadığını belirtirken, bu ismin Mariano olduğu öğrenildi. Galatasaray’dan yıllık 2,3 milyon Euro kazanan Mariano, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya ekibi Atletico Mineiro’nun yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı
Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı

Takımda sadece iki kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, bu futbolcuların yüzde 15'lik indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi. Cengiz’in işaret ettiği iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi.Bu iki isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği bildirildi.Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsınGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, localarla birlikte tribünlerinden açılması gerektiğini söyledi.&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

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