Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Taraftarların tepkisi sonrası devam etmesinin doğru olmadığını dile getiren Yalçın'ın tazminatını da bıraktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ve yönetimine istifasını sundu.
Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda taraftarların tepki sonrası devam etmesinin doğru olmadığını dile getiren 53 yaşındaki çalıştırıcı görevi bıraktı.
'Tazminat talebim yok!'
A Spor'un aktardığı bilgiye göre, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sergen Yalçın, 250 Milyon TL olan alacağını kulübe bıraktı.