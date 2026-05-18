Sergen Yalçın'ın kulübe bıraktığı tazminat ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam

15:18 18/05/2026, Pazartesi
2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Taraftarların tepkisi sonrası devam etmesinin doğru olmadığını dile getiren Yalçın'ın tazminatını da bıraktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ve yönetimine istifasını sundu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda taraftarların tepki sonrası devam etmesinin doğru olmadığını dile getiren 53 yaşındaki çalıştırıcı görevi bıraktı.

'Tazminat talebim yok!'

Ayrılık sonrası konuşan Sergen Yalçın,
"Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok! Tazminat talebim yok! Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."
ifadelerini kullandı.

A Spor'un aktardığı bilgiye göre, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sergen Yalçın, 250 Milyon TL olan alacağını kulübe bıraktı.



