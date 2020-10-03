​Seri olmazsa Bakayoko

Sky Sports’ta yer alan habere göre; Arsenal’in orta saha oyuncusu Matte Guendouzi’yi transfer edemeyen Marsilya ekibi, Seri’yi transfer etmek için kollarını sıvadı. Fildişi Sahilli oyuncunun menajerler tarafından Fransız takımına önerildiği ve resmi görüşmelerin başladığı belirtildi. Galatasaray, Seri transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu bir sezonluğuna kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

JİMMY, GÜMRÜK’TE

Galatasaray, kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralık verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, şirketimize net 2 milyon 647 bin 60 lira KDV ödeyecektir” açıklamasını yaptı.