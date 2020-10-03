SÜPER LİG

​Seri olmazsa Bakayoko

Seri olmazsa Bakayoko

Galatasaray’ın transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Jean Michael Seri için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya devreye girdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Michael Seri

Michael Seri

Sky Sports’ta yer alan habere göre; Arsenal’in orta saha oyuncusu Matte Guendouzi’yi transfer edemeyen Marsilya ekibi, Seri’yi transfer etmek için kollarını sıvadı. Fildişi Sahilli oyuncunun menajerler tarafından Fransız takımına önerildiği ve resmi görüşmelerin başladığı belirtildi. Galatasaray, Seri transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu bir sezonluğuna kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

JİMMY, GÜMRÜK’TE

Galatasaray, kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralık verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, şirketimize net 2 milyon 647 bin 60 lira KDV ödeyecektir” açıklamasını yaptı.

Eylül ayının kazandıranı Galatasaray
Eylül ayının kazandıranı Galatasaray

Borsa İstanbul’da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 37,1 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Derlenen verilere göre, eylül ayında spor endeksi yüzde 17,5 değer kazandı. Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler ve gerçekleştirilen transferlerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirdi. Eylül ayında yüzde 37,1 getiriyle Galatasaray en çok kazandıran spor şirketi oldu.YEŞİL SAHA BAŞARISI KULÜBÜ ZİRVEYE TAŞIDIAnalistler, Galatasaray’ın Süper Lig’de zirve ortağı olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan’ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna yükselen Sarı-Kırmızılıların yeşil sahalardaki performansını borsada da gerçekleştirdiğini belirtti. Galatasaray’ı yüzde 16,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 13,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi. Analistler, Fenerbahçe’nin son dönemde ardarda gerçekleştirdiği transferlerin şirketin geçen ay borsada gösterdiği performansta önemli rol oynadığını belirtti. Fenerbahçe geçen ay ayrıca vadesi 2021 Mayıs’a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 474,7 liradan günü tamamladı9 AYIN KAZANDIRANI TRABZONSPOR OLDUSpor şirketlerinin ocak - eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 129,3 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Trabzonspor’u yüzde 109,4 getiriyle Galatasaray takip etti. Fenerbahçe, bu dönemde yüzde 101,5 kazançla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş ocak - eylül döneminde yatırımcısına yüzde 41,2 getiri sağladı. PİSAYA DEĞERİ EN FAZLA OLAN TAKIM FENERBAHÇEBorsa İstanbul’da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fenerbahçe oldu. Eylül ayını 2 milyar 886 milyon 256 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe’yi, 2 milyar 295 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 165 milyon 405 bin 810 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 830 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: Yeni pazar yapısı hayırlı olsun

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