Sezonu kapattılar: Süper Lig’de 19 maç kaçıran Radamel Falcao satış listesinde

Galatasaray teknik heyeti, ligde kalan 2 haftada sakatlıklarını atlatsalar bile Radamel Falcao ve Mario Lemina’ya forma şansı vermeyecek. Bu sezon takımın en çok maç kaçıran iki ismi olarak dikkat çeken Falcao ve Lemina, kalan maçlarda kadroya alınmayacak. Southampton’dan satın alma opsiyonlu kiralanan Lemina, sezon sonunda İngiliz kulübüne geri gönderilecek. Sözleşmesinde 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı-kırmızılı kulüp, Southampton’a yeni bir teklifte bulunmayacak. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu bu sezon bir çok maçta sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, oynadığı 28 maçta ise 1 gol attı.

FALCAO’NUN KULÜP BULMASI İSTENDİ

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle şu ana kadar Süper Lig’de 19 maç kaçıran Radamel Falcao ise satış listesine şimdiden konuldu. Sarı-kırmızılı kulüple çalışan menajerlere “Falcao’ya takım bulun” mesajını gönderen yönetim, sezon sonunda Kolombiyalı golcü ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Falcao’nun adı en son ABD MLS ligi takımlarından İnter Miami ile anılmıştı. Miami’nin Kolombiyalı futbolcuya yıllık 6 milyon Dolar önerdiği iddia edilmişti. Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkan Falcao, 11 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Omar imzaya yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi Olimpiakos’un sözleşme uzatma teklifini reddeden Omar Elabdellaoui ile anlaştı. 29 yaşındaki Norveçli futbolcunun, Galatasaray’a maliyetinin yıllık 2 milyon Euro’yu bulacağı öğrenildi. Bu arada sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali Yavuz Kol’un 2021’de bitecek sözleşmesinin yönetim tarafından 4 yıl uzatıldığı açıklandı.