SÜPER LİG

Sezonu kapattılar: Süper Lig’de 19 maç kaçıran Radamel Falcao satış listesinde

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray’da Falcao ve Lemina’nın iyileşmeleri halinde bile kadroya alınmamaları kararlaştırıldı. Falcao’nun menajerinden kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılılar, kiralık olarak forma giyen Lemina’yı da sezon sonu İngiltere’ye gönderecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcular

Galatasaraylı futbolcular

Galatasaray teknik heyeti, ligde kalan 2 haftada sakatlıklarını atlatsalar bile Radamel Falcao ve Mario Lemina’ya forma şansı vermeyecek. Bu sezon takımın en çok maç kaçıran iki ismi olarak dikkat çeken Falcao ve Lemina, kalan maçlarda kadroya alınmayacak. Southampton’dan satın alma opsiyonlu kiralanan Lemina, sezon sonunda İngiliz kulübüne geri gönderilecek. Sözleşmesinde 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayan sarı-kırmızılı kulüp, Southampton’a yeni bir teklifte bulunmayacak. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu bu sezon bir çok maçta sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, oynadığı 28 maçta ise 1 gol attı.

FALCAO’NUN KULÜP BULMASI İSTENDİ

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle şu ana kadar Süper Lig’de 19 maç kaçıran Radamel Falcao ise satış listesine şimdiden konuldu. Sarı-kırmızılı kulüple çalışan menajerlere “Falcao’ya takım bulun” mesajını gönderen yönetim, sezon sonunda Kolombiyalı golcü ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Falcao’nun adı en son ABD MLS ligi takımlarından İnter Miami ile anılmıştı. Miami’nin Kolombiyalı futbolcuya yıllık 6 milyon Dolar önerdiği iddia edilmişti. Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkan Falcao, 11 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Omar imzaya yakın

Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui

  • Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi Olimpiakos’un sözleşme uzatma teklifini reddeden Omar Elabdellaoui ile anlaştı. 29 yaşındaki Norveçli futbolcunun, Galatasaray’a maliyetinin yıllık 2 milyon Euro’yu bulacağı öğrenildi. Bu arada sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali Yavuz Kol’un 2021’de bitecek sözleşmesinin yönetim tarafından 4 yıl uzatıldığı açıklandı.

Eljero Elia anlaştığı takımları açıkladı: Başakşehir izin vermedi
Eljero Elia anlaştığı takımları açıkladı: Başakşehir izin vermedi

Medipol Başakşehir’in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giydiği dönemde çok genç olduğunu ifade eden Elia, “Serie A’ya geri dönmek ve herkese kendimi göstermek istiyorum. O zamanlar çok gençtim ve oynamak için sabırsızdım. 2017’de 18 yıl sonra Feyenoord ile şampiyonluğu kazandık. Şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım” dedi."Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım" Transfer döneminde İtalya’dan iki kulüp ile anlaşmaya vardığını da dile getiren tecrübeli kanat, “Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya vardım. Ancak kulübüm fazla bonservis istedi ve gitmeme izin vermediler. Havaalanında uçuşu bekliyordum ancak kulüpler anlaşamadı ve uçağa binmedim” ifadelerini kullandı."İtalyan kulüpleriyle görüşüyoruz" Başakşehir formasıyla şampiyonluğu kazanmak istediğini dile getiren Elia, “Başakşehir ile şampiyon olmak ve Avrupa Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. O zaman nereye gideceğimi seçmekte özgür olacağım. Temsilcim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor, ancak hiçbir şey söyleyemem” şeklinde konuştu."24 yaşındaydım ve sabırsızdım"Antonio Conte’nin Juventus’un başına geçmesinin 9 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiği Elia, Torino ekibine çok erken geldiğini belirtti. Tecrübeli kanat oyuncusu, şöyle konuştu:“Torino’ya çok erken geldim. Her dakika oynamak istedim. 24 yaşındaydım ve sabırsızdım. Ancak benim için olumsuz bir deneyim değildi.”

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan v...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.