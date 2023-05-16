Sivasspor-Kasımpaşa
Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa'da Günay Güvenç 90+2'de kırmızı kart gördü.
Maçın ilk golünü 66.dakikada Ben Ouannes atarken,Fall 84.dakikada farkı 2'ye çıkardı. 90+7'de Emre Sivasspor'un tek golünü attı. Alınan bu sonuçla Kasımapaşa puanını 37'ye çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımapaşa, İstanbulspor'u konuk ederken, Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
Sivasspor-Kasımpaşa maç özeti
9. dakikada Eysseric sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall’in şutunda kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.
23. dakikada ceza sahası içerisinde Caicedo’nun geri pasında Saiz topu kaleye göndermek istedi. Donk’un son anda yaptığı müdahale ile top dışarı çıktı.
33. dakikada ceza yayının solundan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Saiz kaleyi hedef aldı. Kaleci Günay parmak uçlarıyla topu çıkartmayı başardı.