|
Spor

ÖZET | Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:02 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivasspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Kasımpaşa

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.


Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa'da Günay Güvenç 90+2'de kırmızı kart gördü.


Maçın ilk golünü 66.dakikada Ben Ouannes atarken,Fall 84.dakikada farkı 2'ye çıkardı. 90+7'de Emre Sivasspor'un tek golünü attı. Alınan bu sonuçla Kasımapaşa puanını 37'ye çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımapaşa, İstanbulspor'u konuk ederken, Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

Sivasspor-Kasımpaşa maç özeti

9. dakikada Eysseric sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall’in şutunda kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Caicedo’nun geri pasında Saiz topu kaleye göndermek istedi. Donk’un son anda yaptığı müdahale ile top dışarı çıktı.

33. dakikada ceza yayının solundan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Saiz kaleyi hedef aldı. Kaleci Günay parmak uçlarıyla topu çıkartmayı başardı.



#Süper Lig
#Sivasspor
#Kasımpaşa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları