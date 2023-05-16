Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor'un kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa'da Günay Güvenç 90+2'de kırmızı kart gördü.

Maçın ilk golünü 66.dakikada Ben Ouannes atarken,Fall 84.dakikada farkı 2'ye çıkardı. 90+7'de Emre Sivasspor'un tek golünü attı. Alınan bu sonuçla Kasımapaşa puanını 37'ye çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımapaşa, İstanbulspor'u konuk ederken, Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.