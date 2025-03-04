Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup oldu.