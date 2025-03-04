Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor'da göreve Ömer Erdoğan getirildi.
Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılarak 6 puan topladı.
Alınan kötü sonuçların ardından Sivasspor yönetimi, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde çıktığı 9 lig maçından sadece Bellona Kayserispor maçını kazanabildi.
Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup oldu.