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Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu

Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu

12:484/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, dördüncü kez geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı yönetim, istenmeyen sonuçların ardından harekete geçti.

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'dan görevini bırakmasını talep etti. Ayrılığın gün içerisinde gerçekleşeceği ve resmi açıklamanın yapılacağı duyuruldu.

Rıza Çalımbay dönemi çok yakın

İç Anadolu ekibinde görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor.

Ömer Erdoğan'ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay'ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi. Son olarak Hatayspor'da görev yapan Çalımbay, 15 Süper Lig karşılaşmasında 3 galibiyet 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

#Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#Ömer Erdoğan

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