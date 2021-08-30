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Sivasspor'un yeni transferi attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı 2. golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Sivassporun yeni transferi attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı
Sivassporlu futbolcu attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve takım arkadaşlarına sarıldı.

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Dimitris Goutas 2 gol kaydetti. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İkinci golün ardından ağlayan 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına sarılarak sevincini yaşadı.

Goutas’un gol sonrası ağlaması sosyal medyada dikkat çekti.

  • Yunan futbolcunun yaz aylarında Atromitos'tan ayrılması beklenen bir gelişme olarak değerlendirilmiyordu. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun attığı bu gollerle duygusal bir an yaşadığı belirtildi.

Goutas attığı gol sonrasında böyle görüntülendi.
İHA
Goutas attığı gol sonrasında böyle görüntülendi.


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