Sivasspor'un yeni transferi attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Dimitris Goutas 2 gol kaydetti. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
İkinci golün ardından ağlayan 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına sarılarak sevincini yaşadı.
Goutas’un gol sonrası ağlaması sosyal medyada dikkat çekti.
- Yunan futbolcunun yaz aylarında Atromitos'tan ayrılması beklenen bir gelişme olarak değerlendirilmiyordu. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun attığı bu gollerle duygusal bir an yaşadığı belirtildi.