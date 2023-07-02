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Spor

Sivas'tan Pelkas atağı

Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas için harekete geçti.

12:26 . 2/07/2023 Pazar
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Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro

Rıza Çalımbay sonrası teknik direktörlük görevine Servet Çetin’i getiren Sivasspor, transferde bomba bir hamle yaptı.


Fanatik'in haberine göre, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, şartları sonuna kadar zorlayacak.


Geride bıraktığımız sezonu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de geçiren Pelkas, Championship’te çıktığı 26 maçta 2 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.


Pelkas’ın adı hem Süper Lig’den hem de Yunanistan’dan başka kulüplerle de anılıyor.



#Sivasspor
#dimitris pelkas
#Süper Lig
1 saat önce
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