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Siyonist futbolcu Zahavi'den Galatasaraylı Ziyech'e çirkin sözler

Siyonist futbolcu Zahavi'den Galatasaraylı Ziyech'e çirkin sözler

17:378/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hakim Ziyech Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağı ile çıkmıştı.
Hakim Ziyech Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağı ile çıkmıştı.

İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'de forma giyen 37 yaşındaki siyonist futbolcu Eran Zahavi, sosyal medya hesabı üzerinden İsrailli holiganların Amsterdam'da yaptığı taşkınlığı eleştiren ve Filistin'e destek olan Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'e hakaret etti. Zahavi ayrıca, Faslı yıldızı UEFA'ya şikayet etti.

Galatasaray forması giyen Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabı üzerinden Amsterdam'da taşkınlık çıkaran İsrailli holiganları eleştirdi. Yıldız isim gönderisine, "Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçarlar. Filistin'e özgürlük" notunu düştü.



Bu paylaşımı hazmedemeyen, katil İsrail'in futbol takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen İsrailli oyuncu Eran Zahavi ise Ziyech hakkında çirkin sözler sarf ederek, "Aptal terör destekçisi, UEFA umarım bunu görür ve cezalandırırsın" ifadelerini kullandı ve gönderisine UEFA'yı etiketledi.


#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Eran Zahavi

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