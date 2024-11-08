Siyonist futbolcu Zahavi'den Galatasaraylı Ziyech'e çirkin sözler

Galatasaray forması giyen Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabı üzerinden Amsterdam'da taşkınlık çıkaran İsrailli holiganları eleştirdi. Yıldız isim gönderisine, "Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçarlar. Filistin'e özgürlük" notunu düştü.

Bu paylaşımı hazmedemeyen, katil İsrail'in futbol takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen İsrailli oyuncu Eran Zahavi ise Ziyech hakkında çirkin sözler sarf ederek, "Aptal terör destekçisi, UEFA umarım bunu görür ve cezalandırırsın" ifadelerini kullandı ve gönderisine UEFA'yı etiketledi.