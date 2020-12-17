Son şampiyon veda etti

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Trabzonpor, 5. tur maçında kupaya veda etmenin şokunu yaşadı. Sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a normal süresi ve uzatmadı 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 yenilen bordo-mavililer kupaya veda etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarı heyecan fırtınasına sahne oldu. Konuk ekip 47. dakikada Yunus Akgün ile öne geçerken, 55’de Hugo, kafayla skoru eşitledi: 1-1. 79’da Mehmet Akyüz’ün golüyle yine geriye düşen Trabzonspor, 90+3’te yine Hugo’nun kafa vuruşuyla skoru yeniden dengeledi: 2-2. 90+7’de Trabzonspor’un kazandığı penaltıda Baker’ın vuruşunu kaleci kurtardı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Trabzonspor adına Marlon, Flavio ve Baker topu filelere gönderirken, Abdulkadir Parmak ve Hugo ise kaçırdı. Dibba ile penaltı kaçıran ancak Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip ile goller bulan Adana Demirspor ise son 16 turuna yazdırdı.