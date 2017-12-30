Son şampiyon Warriors evinde Hornets'a yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Charlotte Hornets'e 111-100 yenildi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Charlotte Hornets mağlubiyetiyle son 15 maçtaki 2. yenilgisini aldı.

Hornets'ta Dwight Howard 29 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Kemba Walker 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Frank Kaminsky ise 14 sayı ve 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Ev sahibi ekipte Kevin Durant'ın 27 ve Klay Thompson'ın 24 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 97-95 yenen Milwaukee Bucks, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 20 sayı, John Henson da 18 sayıyla galibiyette başrolü oynadılar.

Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook'un 40 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, Carmelo Anthony ve Jerami Grant'ın 12'şer sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Oklahoma City Thunder (@okcthunder)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 29, 2017 at 6:50ös PST )



Atlanta Hawks deplasmanda yenildi

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Atlanta Hawks, deplasmanda Toronto Raptors'a 111-98 yenildi.

Toronto Raptors'ta DeMar DeRozan 25 sayı, 5 asist, Jonas Valanciunas ve Delon Wright da 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmada 28 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle oynarken, Taurean Prince 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.