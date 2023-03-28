Sosyal medya Selçuk İnan'ı konuşuyor: Maaşını çalışanlara vererek ayrıldı

Spor yazarı Mehmet Ayan konuyla ilgili paylaşımında, "Haber doğru. Hoca ile akşam konuştum. Konunun sızmasına üzüldüğünü, Ramazan ayındaki bir alışkanlığı olduğunu, asla başka bir niyeti bulunmadığını söyledi. 'Keşke bilinmeseydi' dedi" ifadelerini kullandı.