Sosyal medya Selçuk İnan'ı konuşuyor: Maaşını çalışanlara vererek ayrıldı

Selçuk İnan, Kasımpaşa'da 12 lig maçında görev yaptı.
Kasımpaşa'da önceki günlerde görevine son verilen Selçuk İnan'ın vedası sosyal medyada gündem haline geldi. İnan'ın Ramazan ayı dolayısıyla son ay maaşını kulüp çalışanlarına verdiği aktarıldı.
Spor yazarı Mehmet Ayan konuyla ilgili paylaşımında, "Haber doğru. Hoca ile akşam konuştum. Konunun sızmasına üzüldüğünü, Ramazan ayındaki bir alışkanlığı olduğunu, asla başka bir niyeti bulunmadığını söyledi. 'Keşke bilinmeseydi' dedi" ifadelerini kullandı.
Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın başında olduğu süreçte 12 lig maçına çıktı. İnan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.