Spor Stefan Kuntz konuşuyor
FUTBOL FUTBOL

Stefan Kuntz konuşuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Stefan Kuntz konuşuyor
Stefan Kuntz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maç için toplanan ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hedefimiz 4 maçı da kazanmak"

"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak."

"Gençleri tercih ettik"

"Bazı mevkilerde elimizde daha tecrübeli ve iyi olan isimler vardı. Ancak bu 4 maç için daha genç isimleri tercih ettik."


Sakat oyuncular

"Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları sebebiyle bizimle olamayacak."

"Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri Ferdi"

"Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi."

"Tiago için Watford'la görüştük"

"Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."

"Burak'tan sonra takım yeni bir hiyerarşi kazandı"

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

"Yunus çağrılmayı hak etti"

"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. 10 kişi kalıp 3-0 geriye düştüler. Her pozisyonda bir şeyler denemek isteyen ve yenilgiyi kabul etmeyerek olağanüstü zihniyet gösteren tek oyuncuydu. O yüzden çağrılmayı hak etti."

"Yogayı getireceğiz"

"Milli takıma ilk kez yogayı getireceğiz, zihinsel çalışmalar yapacağız."
Sadece 25 lirası kaldı

Sadece 25 lirası kaldı

​Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor.
Türkiyenin Kırmızı Elması

Türkiye'nin 'Kırmızı Elmas'ı

Bursa'da toplanıyor: ​400 milyon TL gelir elde edilecek.
Bu kardeşinizburada yoktu

'Bu kardeşiniz
burada yoktu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe gecesi 15 dakika daha geç kalmış olsaydık...

16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

'Savaşan Şahin'ler kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor.

Ormanda hayvanları için ot toplayan köylüler buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.