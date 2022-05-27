Stefan Kuntz konuşuyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maç için toplanan ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hedefimiz 4 maçı da kazanmak"

"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak."

"Gençleri tercih ettik"

"Bazı mevkilerde elimizde daha tecrübeli ve iyi olan isimler vardı. Ancak bu 4 maç için daha genç isimleri tercih ettik."

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"Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları sebebiyle bizimle olamayacak."

"Ferdi Kadıoğlu aramıza katıldı. Onunla çalıştığım için oldukça mutluyum.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi."

"Tiago için Watford'la görüştük"

"Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."

"Burak'tan sonra takım yeni bir hiyerarşi kazandı"

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

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"Yunus çağrılmayı hak etti"

"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. 10 kişi kalıp 3-0 geriye düştüler. Her pozisyonda bir şeyler denemek isteyen ve yenilgiyi kabul etmeyerek olağanüstü zihniyet gösteren tek oyuncuydu. O yüzden çağrılmayı hak etti."

"Milli takıma ilk kez yogayı getireceğiz, zihinsel çalışmalar yapacağız."