Stoper hedefi Mert ve Murillo

Ligin ikinci yarısında bambaşka bir oyun ve bambaşka bir takım düşünen Galatasaray’da gözler transfere çevrildi. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’nın da kadroya katılmasının ardından sarı-kırmızılı takım stoper bölgesi için arayışlarını tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan hem transfer bütçesi yaratmak hemde yabancı kontenjanında yer açmak için oyuncu göndermek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel’in Ajax’a kiralanması konusunda büyük oranda anlaşma sağlandığını belirtiyor. Mariano ve Yuto Nagatomo için de görüşmeler sürüyor. Her iki oyuncu ile ligin ikinci yarısı için alacakları konusunda anlaşma sağlanması durumunda yollar ayrılacak.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Yaptığı transferlerle hücum hattını ve sol bek mevkini güçlendiren Galatasaray, stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi Roma forması giyen milli oyuncu Mert Çetin. Yönetim ile sık sık transfer toplantısı yapan teknik heyet, bir sonraki hamlesini stoper bölgesi olarak belirledi. Listenin başındaki isimler Mert Çetin ve Jeison Murillo. Galatasaray; Mert için Roma, Murillo için de Sampdoria ile ilk temasını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu görüşmelerden istenilen neticeyi alamadı. Galatasaray, Mert Çetin için son defa Roma’nın kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı 1,5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çekerek tekrar İtalyan kulübüyle temasa geçecek. 23 yaşındaki milli oyuncu da Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor ama nihai kararı Roma kulübü verecek. Sarı-kırmızılılar, listedeki diğer isim Murillo ve kulübü Sampdoria ile de görüşmelerini sürdürüyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu için Falcao’nun da devreye girdiği öne sürülürken, pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

Jesse Sekidika imzaladı

Galatasaray, Eskişehirspor’dan ayrılan Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit ücret verilecek. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 28 numaralı forma giyecek. Dün başkan Mustafa Cengiz’in huzurunda sözleşme imzalayan Sekidika, “Çok büyük bir kulübe geldim. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi” dedi.

Ryan Babel Hollanda’ya gitti

Hollanda ekibi Ajax ile kiralık olarak anlaşan Galatasaraylı Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giderken, herhangi bir açıklama yapmadı. Bu arada Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katan İngiltere Championship takımlarından Brentford, Emre Mor’un transferi için devreye girdi. Öte yandan Fransız basınında L’Equipe gazetesi ise Lyon’un transfer yistesinde G.Saray’dan Belhanda’nın da yer aldığını öne sürdü.



