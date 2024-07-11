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Spor

Derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Derbilerin oynanacağı haftalar belirlendi.

14:30 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:23 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig'in 4 büyük takımı
Süper Lig'in 4 büyük takımı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı, 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.


Derbi haftaları belli oldu

2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.


Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.


İşte derbi haftaları:

Süper Lig'de ilk hafta maçları:







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Türkiye Futbol Federasyonu
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