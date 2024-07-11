Derbi haftaları belli oldu

Derbi haftaları belli oldu

2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.