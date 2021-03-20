Süper Lig'de 8 gollü maçta kazanan Sivasspor

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi Sivasspor 5-3 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 23. ile 55. dakikalarda Yatabare, 38. dakikada Fayçal Fajr ve 41 ile 45+1. dakikalarda Tyler Boyd kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise 60. dakikada Ndiaye, 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40'a yükseltti. Göztepe ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

8 maçtır yenilmiyor

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, serisini sürdürmeye devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

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Arka arkaya 2. yenilgi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 kaybeden Göztepe, sahasında Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu ve arka arkaya 2. yenilgisini aldı.



