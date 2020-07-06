Süper Lig'in dikkati çeken ikilisi: Visca ile Aleksic
Lider Başakşehir'de iki yıldızı Edin Visca ve Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligde attığı 57 golün 30'una direkt etki etti. Visca 10 gol 12 asist, Aleksic ise 6 gol 2 asist kaydetti.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor’un 2 puan önünde yer alıyor.
Yarın saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdulkadir Bitigen.
Visca ve Aleksic 30 gole direkt katkı sağladı
Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir’de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir’in attığı 57 golün 30’unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.
Başakşehir’in bu sezon ligde attığı 57 golün 30’unda Visca ve Aleksic'in imzası var:
Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
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