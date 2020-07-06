Süper Lig'in dikkati çeken ikilisi: Visca ile Aleksic

Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor’un 2 puan önünde yer alıyor.

Yarın saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7, 8 ve 9 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 Temmuz Çarşamba18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan9 Temmuz Perşembe18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali ŞansalanSüper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu

Visca ve Aleksic 30 gole direkt katkı sağladı

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir’de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir’in attığı 57 golün 30’unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.

Başakşehir’in bu sezon ligde attığı 57 golün 30’unda Visca ve Aleksic'in imzası var:



📌Esin Visca

🏟29 maç

⚽10 gol

🎯12 asist



📌Danijel Aleksic

🏟20 maç

⚽6 gol

🎯2 asist pic.twitter.com/GSIDiqypOg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2020

Başakşehir evinde de lider

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Başakşehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Denizlispor’u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu topladığı 63 puanla zirvede yer alırken, Denizli temsilcisi ise 8’er galibiyet ve beraberlik, 14 mağlubiyet neticesinde elde ettiği 32 puanla 13. sırada bulunuyor.Başakşehir ligde son 11 maçı kaybetmediOkan Buruk’un takımı, Denizlispor karşısına önemli bir psikolojik üstünlükle çıkacak. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Başakşehir, bunun yanında Fatih Terim Stadyumu’ndaki son 14 karşılaşmada da mağlup olmadı. Ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmeyen turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.Başakşehir'de tek eksik EpureanuBaşakşehir’in Denizlispor karşısındaki tek eksik oyuncusu Alexandru Epureanu. Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Epureanu’nun yerine Ponck’a şans vermesi bekleniyor.Crivelli sarı kart sınırdaMedipol Başakşehir’de Denizlispor mücadelesi öncesi Enzo Crivelli sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Golcü futbolcu, Denizlispor karşısında sarı kart görmesi halinde 32. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.Başakşehir-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?Fatih Terim Stadyumu’nda 7 Temmuz Salı günü saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Başakehir-Denizlispor maçının muhtemel 11'leriBaşakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba BaDenizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega.



