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TBF ile BASKED arasında iş birliği

TBF ile BASKED arasında iş birliği

15:284/06/2025, Çarşamba
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TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği'nin logoları
TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği'nin logoları

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) arasında sporcuların gelişimini desteklemek ve sportif haklarını güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği arasında iş birliği protokolü yapıldı.


Federasyondan yapılan açıklamada, imzalanan protokol kapsamında TBF ve BASKED'in, sporcu hakları konusunda fikir alışverişinde bulunabileceği, çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyebileceği ifade edildi.


Sporcuların görüş ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesini sağlamak amacıyla federasyona erişimlerini kolaylaştıracak iletişim kanallarının oluşturulmasının da protokolün önemli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.




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