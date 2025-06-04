TBF ile BASKED arasında iş birliği

TBF ile Profesyonel Basketbolcular Derneği arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, imzalanan protokol kapsamında TBF ve BASKED'in, sporcu hakları konusunda fikir alışverişinde bulunabileceği, çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyebileceği ifade edildi.