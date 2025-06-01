Fenerbahçe Beko'ya Tarik Biberovic'ten kötü haber: İşte son durumu

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Sporcumuzun müsabaka sonrasında Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiş, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmamış olup tedavisi planlanmıştır.