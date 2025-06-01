Fenerbahçe Beko'ya Tarik Biberovic'ten kötü haber: İşte son durumu

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen milli basketbolcu Tarık Biberovic'in son durumunu açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Tarık Biberovic'in sağlık durumunu açıkladı.
Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağında zorlanma tespit edildi.
"Oyuncumuz Tarık Biberovic, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan Türk Telekom karşılaşmasında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun müsabaka sonrasında Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiş, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmamış olup tedavisi planlanmıştır.
Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."