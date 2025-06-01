Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'ya Tarik Biberovic'ten kötü haber: İşte son durumu

Fenerbahçe Beko'ya Tarik Biberovic'ten kötü haber: İşte son durumu

17:011/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
13 forma numaralı basketbolcu Tarık Biberovic.
13 forma numaralı basketbolcu Tarık Biberovic.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen milli basketbolcu Tarık Biberovic'in son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Tarık Biberovic'in sağlık durumunu açıkladı.


Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağında zorlanma tespit edildi.


Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Tarık Biberovic, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan Türk Telekom karşılaşmasında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.


Sporcumuzun müsabaka sonrasında Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiş, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmamış olup tedavisi planlanmıştır.


Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."





#Tarık Biberovic
#Fenerbahçe Beko
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle