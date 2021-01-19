Terim'in karnesi zayıf

Galatasaray’da son Fatih Terim dönemi 2017-2018 sezonunun 17. haftasında başladı. 22 Aralık 2017 tarihinde tecrübeli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı ve Terim’in teknik direktör olarak Galatasaray’da 4. dönemi başladı. Cimbom, Fatih Terim’in son döneminde derbilerde galibiyet almakta zorlanıyor. Son olarak geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde derbi galibiyeti almakta zorlanıyor. Galatasaray, Fatih Terim’in son döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 18 derbi karşılaşmasına çıkarken sadece 6 galibiyet alabildi. Deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 7 kez berabere kalırken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 6’şar maç yaptı. Cimbom, Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakibine 3 kez mağlup olurken, sadece 2 kez galip gelebildi. İki takımın aralarında oynadığı 1 maç ise berabere tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim’in son döneminde Fenerbahçe’ye karşı ise hiç yenilmezken, çıktığı maçlarda 5 beraberlik ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, bu dönemde en çok galibiyeti ise Trabzonspor’a karşı aldı. Trabzon ekibini 3 kez yenen Cimbom, bunun yanı sıra 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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Onyekuru

Öncelik Onyekuru ve Muhammed

Son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray’da gözler transfere çevirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, önceliği Onyekuru ve Mustafa Muhammed’e verdi. Cimbom, öncelikli olarak bu iki ismi takıma katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco ile Onyekuru konusunda büyük bir ilerleme kaydeden Galatasaray, satın alma koşullarında anlaşma zemini arıyor. Cimbom, Onyekuru’yu bir kez daha kiralamak isterken, Monaco zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Tarafların bu konuda anlaşma sağlamaya yakın olduğu öğrenildi. Hedefteki bir diğer isim ise Mustafa Muhammed, Mısırlı futbolcunun kulübü Zamalek, oyuncuyu bonservisi ile satmaya sıcak bakıyor. Galatasaray, Mısırlı oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak.

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