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Spor

Tete Galatasaray'a yakın

Transferlerine bir yenisini daha ekleyen sarı-kırmızılı takım, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı sağ kanat oyuncusuna 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş ödeneceği öğrenildi.

Umut Yılmaz
10:02 . 9/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüşüp vazgeçtiği Shahktar Donetsk'den ayrılan Tete ile masaya oturan sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncuyla el sıkıştı.


23 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanırken, 4+1 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor. Tete'ye 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 2.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapılacak.


Geçtiğimiz sezon Leicester City ve Lyon'da kiralık forma giyen Tete, 33 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.


Bonservisini eline aldı

Brezilyalı oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FİFA'nın yönetmelikte yaptığı değişiklik sonrasında bu iki ülkede forma giyen yabancı oyunculara Haziran 2024'e kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.


Ukrayna ekibiyle kontratını askıya alan Tete, sarı-kırmızılı takıma imza atacak. UEFA'dan herhangi bir ceza yada yaptırım almak istemeyen Galatasaray, bu transferle ilgili olarak 2 hukuk firmasından danışmanlık aldı.




#Galatasaray
#Tete
#Transfer
#Süper Lig
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