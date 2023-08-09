Tete Galatasaray'a yakın

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüşüp vazgeçtiği Shahktar Donetsk'den ayrılan Tete ile masaya oturan sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncuyla el sıkıştı.





23 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanırken, 4+1 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor. Tete'ye 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 2.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapılacak.





Geçtiğimiz sezon Leicester City ve Lyon'da kiralık forma giyen Tete, 33 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.





Bonservisini eline aldı

Brezilyalı oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FİFA'nın yönetmelikte yaptığı değişiklik sonrasında bu iki ülkede forma giyen yabancı oyunculara Haziran 2024'e kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.





Ukrayna ekibiyle kontratını askıya alan Tete, sarı-kırmızılı takıma imza atacak. UEFA'dan herhangi bir ceza yada yaptırım almak istemeyen Galatasaray, bu transferle ilgili olarak 2 hukuk firmasından danışmanlık aldı.











