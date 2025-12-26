Yeni Şafak
TFF duyurdu: 42 kişi daha bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi

TFF binası
TFF binası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.


PFDK'ya sevk edilen temsilciler şöyle:


Üst klasman:
Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman:
Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon:
Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

Yeni Klasman:
Önder Algül, Sertaç Erdem
