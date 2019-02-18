SÜPER LİG

Trabzon evinde kayıp

Zirvenin uzağında kalmamak için evindeki Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Trabzonspor büyük şok yaşadı. Cisse’nin 2 golüne engel olamayan bordo-mavililer, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, maç berabere giderken Rodallega’nın laubali penaltı atışından faydalanamadı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Süper Lig’in 22. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Trabzonspor, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Cisse’nin 2 golüne engel olamayan bordo-mavililer kötü gidişata ‘dur’ diyemedi. 29. dakikada Ekuban’ın uzun pasını göğüsüyle önüne indiren Abdülkadir Ömür’ün vuruşunu kaleci Haydar yatarak kornere çeldi. İkinci yarının hemen başında Ekuban, Silva’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega’nın panenka vuruşu direkten geri geldi. Dönen topu kaleye gönderdi ancak kural gereği gol sayılmadı. 51. dakikada Campos, Kamil Ahmet’ten sıyrıldıktan sonra topu arka direğe çıkardı. Cisse rahat biçimde topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 68’de Villafanez’in kullandığı kornerde Hüseyin’den seken topu önünde bulan Cisse farkı 2’ye çıkardı. 77’de Villafanez’in, vuruşunda Arda gole izin vermedi. 81’de Hosseini’nin hatasında araya giren Efecan’ın vuruşu kaleci Arda’dan döndü, Campos’un vuruşu yan direkten dönerken Trabzonspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

  • Sosa dalya diyerek döndü
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçında ligde son oynanan Galatasaray derbisinden farklı olarak ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Karaman, dünkü maçta Toure’yi kulübeye çekerken, sakatlığının ardından takıma dönen kaptan Sosa’ya ise ilk 11’de görev verdi. Trabzonspor’da 16 Aralık 2018 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, 62 gün sonra Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Sosa ayrıca bu maçla birlikte Süper Lig’deki 100. maçına çıktı.
  • Beklemediğimiz bir yenilgi oldu
  • Alanyaspor’a 2-0 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Maça iyi hazırlandığımı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.
  • Penaltı kabusu
  • Trabzonsporlu Rodallega, maçın 46. dakikasında kazanılan penaltıdan faydalanamadı. Panenka vuruşu deneyen Kolombiyalı golcünün atışı üst direkten geri gelirken, dönen topu tamamladı ancak kural gereği gol iptal oldu. Rodallega, şu ana kadar Süper Lig’de kullandığı 7 penaltıdan 4’ünü kaçırdı. Penaltı kaçırdığı için sosyal medyadan özür dileyen Rodallega, bir taraftarın “Evinde dön” yorumuna “Yakında” cevabını verdi.

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa engelini 4-1'le geçti ve Medipol Başakşehir'i takibine devam etti. Maça damga vuran isim Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapan Feghouli oldu. Maçtan dakikalar;Galatasaray'ın hızlı başlama çabasına Trezeguet'in bireysel çabasıyla olulşturudğu pozisyonlarla karşılık veren Kasımpaşa, ilk şutunda golü buldu. 14. dakikada ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla Muslera'nın kapattığı köeşeden topu ağlarla buluşturdu. Golden sonra Mısırlı oyuncu bir kez daha Galatasaray kalesini yoklasa da kontrolü ele geçiren Galatasaray oldu ve 22. dakikada beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta top ağlara gitti. Faslı yıldız böylece son 2 maçtaki 3. golüne imza attı. 28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı ve takımını öne geçirdi. 52. dakikada Donk'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Feghouli, Scuffet'in üzerinden aşırdı ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Rahatladıktan sonra oyunu rölantiye alan Galatasaray, kaptığı toplarla hızlı ataklara çıktı. 68. dakikada Belhanda ile başlayan atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli önce topu çekti sonra da hattricki tamamladı. Cezayirli oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk kez aynı maçta 3 gole imza atmış oldu. Kalan bölümde galatasaray kontrolü bırakmadı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Böylece puanını 42'ye çıkaran sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir'i takibine devam etti. Üst üste 5. maçını kaybeden Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.Galatasaray 1-0 geriye düştüğü Kasımpaşa karşısında Belhanda ve Feghouli&#39;nin müthiş oyunuyla rakibini 4-1 mağlup etti ve lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3&#39;e indirdi. pic.twitter.com/cW9dTaKz4M&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019

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