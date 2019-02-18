Trabzon evinde kayıp

Süper Lig’in 22. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Trabzonspor, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Cisse’nin 2 golüne engel olamayan bordo-mavililer kötü gidişata ‘dur’ diyemedi. 29. dakikada Ekuban’ın uzun pasını göğüsüyle önüne indiren Abdülkadir Ömür’ün vuruşunu kaleci Haydar yatarak kornere çeldi. İkinci yarının hemen başında Ekuban, Silva’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega’nın panenka vuruşu direkten geri geldi. Dönen topu kaleye gönderdi ancak kural gereği gol sayılmadı. 51. dakikada Campos, Kamil Ahmet’ten sıyrıldıktan sonra topu arka direğe çıkardı. Cisse rahat biçimde topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 68’de Villafanez’in kullandığı kornerde Hüseyin’den seken topu önünde bulan Cisse farkı 2’ye çıkardı. 77’de Villafanez’in, vuruşunda Arda gole izin vermedi. 81’de Hosseini’nin hatasında araya giren Efecan’ın vuruşu kaleci Arda’dan döndü, Campos’un vuruşu yan direkten dönerken Trabzonspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sosa dalya diyerek döndü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçında ligde son oynanan Galatasaray derbisinden farklı olarak ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Karaman, dünkü maçta Toure’yi kulübeye çekerken, sakatlığının ardından takıma dönen kaptan Sosa’ya ise ilk 11’de görev verdi. Trabzonspor’da 16 Aralık 2018 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, 62 gün sonra Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Sosa ayrıca bu maçla birlikte Süper Lig’deki 100. maçına çıktı.

Beklemediğimiz bir yenilgi oldu



Alanyaspor’a 2-0 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Maça iyi hazırlandığımı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirebilir düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

Penaltı kabusu

Trabzonsporlu Rodallega, maçın 46. dakikasında kazanılan penaltıdan faydalanamadı. Panenka vuruşu deneyen Kolombiyalı golcünün atışı üst direkten geri gelirken, dönen topu tamamladı ancak kural gereği gol iptal oldu. Rodallega, şu ana kadar Süper Lig’de kullandığı 7 penaltıdan 4’ünü kaçırdı. Penaltı kaçırdığı için sosyal medyadan özür dileyen Rodallega, bir taraftarın “Evinde dön” yorumuna “Yakında” cevabını verdi.