Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürüyor

20:1824/09/2025, Çarşamba
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.


Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







