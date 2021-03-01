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Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku: Kırık var

Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan bordo-mavili savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık oluştuğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Hugo derbide 90 dakika forma giymişti.
Vitor Hugo derbide 90 dakika forma giymişti.

Trabzonspor, Vitor Hugo ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

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