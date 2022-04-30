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Spor Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı
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Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele sonunda bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek, şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı
Taraftarlar şampiyonluk sevincini sahanın içinde yaşadı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 2-2 sona ermesinin ardından bordo-mavili takım şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı

Trabzonspor'un 2021/2022 sezonu şampiyonu olmasıyla birlikte, statta karşılaşmayı izleyen taraftarlar sahaya girerek, şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.

Kısa süre içerisinde binlerce taraftar sahaya girerken, futbolcuları omuzlara aldılar. İşte Antalyaspor maçından sonra yaşananlar;

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