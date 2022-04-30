Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 2-2 sona ermesinin ardından bordo-mavili takım şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı
Trabzonspor'un 2021/2022 sezonu şampiyonu olmasıyla birlikte, statta karşılaşmayı izleyen taraftarlar sahaya girerek, şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.
Kısa süre içerisinde binlerce taraftar sahaya girerken, futbolcuları omuzlara aldılar. İşte Antalyaspor maçından sonra yaşananlar;
🌊 Bitiş düdüğüyle beraber yaşanan coşku! Trabzonspor'da taraftarlar ve futbolcular şampiyonluğu kutluyor! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/812VDdNh2X
🌊 Bitiş düdüğüyle beraber yaşanan coşku! Trabzonspor'da taraftarlar ve futbolcular şampiyonluğu kutluyor! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/812VDdNh2X— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022