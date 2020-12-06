Trabzonsporlu taraftarların Theo Bongonda pişmanlığı: Dönemin hocaları şans vermemişti

Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak dönemin teknik direktörleri tarafından az şans verilen Theo Bongonda 6 aylık sürecin ardından takımdan ayrılmıştı.

Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık olarak giden sonrasında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bongonda, buradaki performansının ardından bu kez Genk'e 7 milyon Euro bonservisle imza attı.

Bongonda, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra çıktığı 92 maçta 34 gol atarken 24 de asist yaptı.