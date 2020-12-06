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Trabzonsporlu taraftarların Theo Bongonda pişmanlığı: Dönemin hocaları şans vermemişti

Trabzonspor'un 2017-2018 sezonu başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda, önce Ersun Yanal sonrasında ise Rıza Çalımbay'ın yeterince şans vermemesi sonrasında takımdan ayrılmıştı. Belçikalı futbolcu, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra mükemmel bir performans ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Theo Bongonda

Theo Bongonda

Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak dönemin teknik direktörleri tarafından az şans verilen Theo Bongonda 6 aylık sürecin ardından takımdan ayrılmıştı.

Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık olarak giden sonrasında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bongonda, buradaki performansının ardından bu kez Genk'e 7 milyon Euro bonservisle imza attı.

Bongonda, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra çıktığı 92 maçta 34 gol atarken 24 de asist yaptı.

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