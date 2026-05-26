Trabzonspor'un kupası müzesinde

16:1726/05/2026, Salı
Türkiye Kupası Şamil Ekinci Müzesi'ne getirildi.
Trabzonspor, bu sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilemeye başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası, düzenlenen törenle Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.


Genel Sekreter Sami Karaman, törende yaptığı konuşmada, "Bu başarıda emeği olan futbolcularımıza, teknik ekibimize ve her şartta yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nı yeniden müzemize getirmek bizim için büyük bir gurur. Trabzonspor'un hedefi her zaman yarışmak ve kazanmaktır" ifadelerini kullandı.


Genel Sayman Derviş Köz ise "Sezon boyunca büyük özveri gösteren takımımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Taraftarımızın desteği de bu süreçte çok kıymetliydi. Bu başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, kupanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Kupa, törenin ardından müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.






