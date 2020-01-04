Transferler Antalya’ya inecek

Bugün başlayacak ara transfer döneminde bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isterken, teknik heyet, transferlerin Antalya kampına yetiştirilmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, Leipzig’ten Saracchi ve Monaco’dan Onyekuru’nun kiralık olarak transferi konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığını dün resmen KAP’a bildirirken, Eskişehirspor’dan Sekidika ile de anlaştı. Bu isimlerin yanı sıra stoper, orta saha ve santrfor bölgeleri için de birçok oyuncuyla ilgilenen Galatasaray’da Nagatomo, Mariano ve Nzonzi ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Luyindama’nın sözleşmesini dondurup, Andone ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece kadroda 5 yabancı kontenjanı açmış olacak. Galatasaray, Linnes ile Emre Akbaba’ya da lisans çıkaracak. Teknik heyet, Belhanda ve Babel’e gelecek tekliflerin de değerlendirilmesini istiyor.

ARDA TURAN GÜNDEMDE YOK!

Diğer yandan Arda Turan, futboldaki son yıllarını Galatasaray’da tamamlamak isterken kendisine veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken DHA’ya açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile bir ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.