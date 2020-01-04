SÜPER LİG

Transferler Antalya’ya inecek

Ara transferde şuana kadar 3 isimle söz kesen Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru ile görüşmelere başlandığını resmen KAP’a bildirdi. Kadroda açılacak kontenjanın ardından Saracchi, Onyekuru ve Sekidika sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak ve Antalya kampına katılacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Bugün başlayacak ara transfer döneminde bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isterken, teknik heyet, transferlerin Antalya kampına yetiştirilmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, Leipzig’ten Saracchi ve Monaco’dan Onyekuru’nun kiralık olarak transferi konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığını dün resmen KAP’a bildirirken, Eskişehirspor’dan Sekidika ile de anlaştı. Bu isimlerin yanı sıra stoper, orta saha ve santrfor bölgeleri için de birçok oyuncuyla ilgilenen Galatasaray’da Nagatomo, Mariano ve Nzonzi ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Luyindama’nın sözleşmesini dondurup, Andone ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, böylece kadroda 5 yabancı kontenjanı açmış olacak. Galatasaray, Linnes ile Emre Akbaba’ya da lisans çıkaracak. Teknik heyet, Belhanda ve Babel’e gelecek tekliflerin de değerlendirilmesini istiyor.

ARDA TURAN GÜNDEMDE YOK!

  • Diğer yandan Arda Turan, futboldaki son yıllarını Galatasaray’da tamamlamak isterken kendisine veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken DHA’ya açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile bir ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Trabzonspor Ndiaye’yi KAP’a bildirdi
Trabzonspor Ndiaye’yi KAP’a bildirdi

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere’nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:"İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."Hatırlanacağı üzere Ndiaye, ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giymişti. Başarılı oyuncu, Galatasaray'dan 16 milyon euro bedelle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman daha önceden istifa kararı almıştıTrabzonspor&#39;dan KAP&#39;a yapılan açıklama 👇 pic.twitter.com/82ufWCwPAY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2020

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