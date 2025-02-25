Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

16:2725/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig'de 26. hafta maç programı...
Süper Lig'de 26. hafta maç programı...

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Adana Demirspor evinde Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak. Haftayı BAY geçen takım ise Atakaş Hatayspor olacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe ve Galatasaray kimle oynuyor? İşte 26. hafta maç programı…

Süper Lig’in 26. haftası Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ile start verecek. İşte Trendyol Süper Lig 26. hafta maç programı, fikstürü ve güncel puan durumu…

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig’de haftanın maç programı şu şekilde;

01.03.2025 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - SİPAY BODRUM FK

01.03.2025 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR

02.03.2025 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

02.03.2025 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
02.03.2025 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - ONVO ANTALYASPOR

03.03.2025 16:00 TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

03.03.2025 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR

03.03.2025 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - NET GLOBAL SİVASSPOR

03.03.2025 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - REEDER SAMSUNSPOR

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu