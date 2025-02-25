Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. Ligin açılış maçı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Adana Demirspor evinde Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak. Haftayı BAY geçen takım ise Atakaş Hatayspor olacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe ve Galatasaray kimle oynuyor? İşte 26. hafta maç programı…
Süper Lig’in 26. haftası Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ile start verecek. İşte Trendyol Süper Lig 26. hafta maç programı, fikstürü ve güncel puan durumu…
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig’de haftanın maç programı şu şekilde;
01.03.2025 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - SİPAY BODRUM FK
01.03.2025 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR
02.03.2025 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR
03.03.2025 16:00 TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
03.03.2025 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR
03.03.2025 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - NET GLOBAL SİVASSPOR
03.03.2025 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - REEDER SAMSUNSPOR