Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, operasyon geçirdiği hastaneden dün taburcu edildi. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı. Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, “Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce’ye, kulübüm Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

6 AY SONRA DÖNECEK

Galatasaray’ın son yıllarda yaşadığı başarılarda büyük payı olan Fernando Muslera, yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak. En iyi ihtimalle 2020-2021 sezonunun devre arasında dönmesi beklenen tecrübeli kaleci için taraflı tarafsız herkes büyük üzüntü yaşadı ve geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. Galatasaray ise, uzun yıllardır yapmadığı kaleci planlarını yapmaya başladı. Sezon sonuna kadar genç kaleci Okan Koçuk ile devam edecek olan sarı-kırmızılı kulüp, liglerin bitmesi ile birlikte kale için transfer harekatına başlayacak.

Basketbol şubesi karıştı

Koronavirüs sonrasında ekonomik problemleri çözmek için kemer sıkmaya başlayan G.Saray’da, basketbol şubesinden sorumlu iki yönetici istifa etti. Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile basketbol şubesi ile ilgili görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde Işıl Alben, Tilbe Şenyürek gibi oyuncularla yollar ayrımıştı. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak basketbol şubesinin bütçesini düşürmek isterken, Cansever ve Özmandıracı buna karşı çıktığı ve tarafların tartışma yaşadığı öğrenildi.