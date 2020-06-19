SÜPER LİG

Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat geçiren Muslera, taburcu oldu. Uruguaylı kaleci, “Herkese teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce’ye, kulübüme ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando Muslara

Fernando Muslara

Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, operasyon geçirdiği hastaneden dün taburcu edildi. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı. Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, “Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce’ye, kulübüm Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

6 AY SONRA DÖNECEK

Galatasaray’ın son yıllarda yaşadığı başarılarda büyük payı olan Fernando Muslera, yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak. En iyi ihtimalle 2020-2021 sezonunun devre arasında dönmesi beklenen tecrübeli kaleci için taraflı tarafsız herkes büyük üzüntü yaşadı ve geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. Galatasaray ise, uzun yıllardır yapmadığı kaleci planlarını yapmaya başladı. Sezon sonuna kadar genç kaleci Okan Koçuk ile devam edecek olan sarı-kırmızılı kulüp, liglerin bitmesi ile birlikte kale için transfer harekatına başlayacak.

Basketbol şubesi karıştı

  • Koronavirüs sonrasında ekonomik problemleri çözmek için kemer sıkmaya başlayan G.Saray’da, basketbol şubesinden sorumlu iki yönetici istifa etti. Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile basketbol şubesi ile ilgili görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde Işıl Alben, Tilbe Şenyürek gibi oyuncularla yollar ayrımıştı. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak basketbol şubesinin bütçesini düşürmek isterken, Cansever ve Özmandıracı buna karşı çıktığı ve tarafların tartışma yaşadığı öğrenildi.

PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçeli Ozan Tufan’a rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpte sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkan Ali Koç 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, başkan yardımcısı Semih Özsoy da 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası aldı.Kurul ayrıca, Galatasaraylı Adem Büyük’e de Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi. Hak mahrumiyeti nedir?Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.Disiplin Kurulu’nca (PFDK) alınan kararlar şöyle:1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sporcularının seremoni sonrası takım halinde fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerin yedek kulübelerine yakın alanda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TİMUR YENİ'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen yedek kulübelerine yakın alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GALATASARAY A.Ş. sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ YAVRU'nun, 15.06.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,5- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FENERBAHÇE A.Ş. İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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