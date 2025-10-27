Türk futboluna şaibe bulaştı: Ligleri durdurun

Türk futbolunda yeni bir skandal yaşanıyor. Aktif hakemlerin yarısından çoğunun bahis hesabının olduğu ortaya çıktı. 571 hakemin, 371’inin bahis hesabının olduğu ve 152’sinin de aktif bir şekilde bahis oynandığı açıklandı. Bu hakemlerden 7’sinin üst klasman hakemi, 15’inin üst klasman yardımcı hakemi, 36’sının klasman hakemi, 94’ünün klasman yardımcı hakemi olduğu ifade edildi. Bunların içerisinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edildi.





VAR sayısına bile bahis oynanıyor

Günümüzde artık hakemlerin verdiği kararların bile bahis sitelerinde yüksek oranlarla yer alması, ve aktif hakemlerin de bahis yapıyor olması, Türk futboluna şaibe bulaştığının en basit örneği. Hakemlerin VAR’a çağrılmasına gerek dahi olmayan pozisyonlarda VAR monitörüne davet edilmeleri, bir hakemin VAR’a gidip gitmeyeceğine bahis yapılabiliyorken, takımların korner sayılarına bahis yapılabiliyorken, tespit edilebilen bahis oynayan 152 aktif hakemin de bulunması, akıllara birçok soru işaretini de birlikte getiriyor.









Başkan, hoca ve futbolcular da var

Bazı hakemlerin yalnızca tek seferlik bahis oynadığı ifade edilirken, skandalın sadece hakemlerle sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Bazı kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların da bahis oynadığı iddia ediliyor.





Ligleri durdurun!

Bu gelişmeler, Türk futbolunda zaten olmayan güven ortamına iyice zarar verdi. Şaibe bulaşan bu liglerin geçici olarak durdurulması ve kapsamlı bir temizlik operasyonu başlatılması yönünde çağrıda bulunyoruz. Sahada emeğin karşılığının alınamadığı bir ortamda, hakemlerin hangi maçlara bahis yaptığı da bilinmiyorken, liglerin devam ettirilmesi Türk futbolunu geri dönülemez bir yola sokacaktır. Bu şaibeler son bulana kadar liglerin durdurulması, adaletin yeniden sağlanması ve gerekli cezaların ivedilikle verilmesi gerekiyor.





Bahisçi hakemler ne ceza alacak? İlgili madde ne diyor?

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını ön görüyor.





İşte 57. madde:

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.





Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemler hakkında 2025 yılı Nisan ayında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün ortaya çıkan bilgilerin de ihbar niteliğinde kabul edildiği kaydedildi.













"Hakemler hapis cezası alabilir"

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, açıklanan bu skandal olaylar sonrasında hakemlerin hapis cezası da alabileceğini söyledi. Dinçer, "Olayın şartları gözetilerek, burada da en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası var veya lisansın iptal cezası var. Lisansın iptaline kadar da hakemlere ceza verilebilir. Bir de bunun haricinde spor yasasında yaptırımlar var. Eğer ki bu oynanan bahis oyunları müsabaka sonucunu etkilemek amacıyla oynanmışsa da, 3 yıla kadar da hapis cezası öngörülmüş. Yani sadece bir sportif ceza değil, idari bir ceza da alabilirler. Spor yasalarımızın öngördüğü adil cezalar var.. Yani burada bir nevi ceza hükümleri de devreye giriyor."





Süper Lig kulüplerinden destek

Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; bahis soruşturmasının yapılması için destek verdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan yapılan açıklamalar şu şekilde:





BEŞİKTAŞ: TFF’NİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMANIN ÇOK KIYMETLİ VE TEMİZ FUTBOL İÇİN BİR MİLAT OLDUĞUNA İNANIYORUZ

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”





FENERBAHÇE: BAHSİ GEÇEN İDDİALAR, YALNIZCA HAKEM CAMİASINI DEĞİL, TÜM FUTBOL AİLESİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRMEKTEDİR

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk. Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır. Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır.”









GALATASARAY: SAYIN HACIOSMANOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BU ÇALIŞMAYI TÜRK FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir. Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü’nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu’nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız.”





TRABZONSPOR: TFF'NİN BU KONUDA ALMIŞ OLDUĞU AKSİYONU DESTEKLİYORUZ

“Türk futbolunun en temel ihtiyacı, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesidir. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümenin boyutu açıkça ortaya çıkmıştır. Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise hâlen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir.”































