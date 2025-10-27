Hakemlerin bahis skandalında süreç nasıl işleyecek? Spor hukukçusu Emin Özkurt açıkladı

Spor hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Türk futbolunda ortaya çıkan bahis skandalının hukuki sonuçlarına ilişkin yenisafak.com'a önemli açıklamalarda bulundu.





Avukat Emin Özkurt, konuya ilişkin şunları söyledi:





"3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezası alırlar"





"Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yaptığı açıklamalar net bir şekilde bize, somut verilere dayalı olarak 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu ve bunların 152'sinin de aktif olduğunu vurguladı. Bu şu anlama geliyor; kimi kendi oynadıkları maçlarda da muhtemelen kendi yönettikleri maçlarda da bahis oynadıkları durumunu gözler önüne seriyor. Bu açıklamalar somut verilere dayanıyordur. Aksi takdirde böyle bir basın açıklaması yapılmaz. Doğru olduğunu kabul edecek olursak Türk futbolu için dönüm noktası olabilecek bir olay. Hukuki açıdan baktığımızda ise bundan sonra şöyle bir durum karşımıza çıkacak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatının 57. maddesi bu konuyu düzenler ve talimat kapsamındaki kişilerin müsabakalarla ve futbolla ilgili olan herhangi bir aktivite üzerine bahis veya benzeri şans oyunları oynamalarını yasaklar. Buna aykırı hareket ettiklerinde ise 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men ve hak marumiyeti cezası alırlar."

















"Lisansları iptal edilecektir"





"Şimdi hakemler de talimat kapsamındaki kişiler olarak sayıldıkları için bahis faaliyetlerinde bulunmamaları gerekir. Bulunurlarsa hak mahrumiyeti cezaları almaları gerekir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kurulu talimatının 40. maddesinde de bu konu düzenlenmiştir. Bununla alakalı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu devreye girecektir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen dosyalarla alakalı değerlendirmesini yapıp hakemlerle ilgili kararlar verecektir. Eğer disiplin kurulu tarafından verilecek kararlar bir defada 45 gün veya toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılmayı getirirse hakemlerin beraberinde, o takdirde bu hakemlerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilecektir ve hakemlikleri bitecektir."





"Kendi oynadıkları maçlara eğer bahis yapmışlarsa şike suçunu oluşturur"





"Daha vahim olan husus ise hakemlerin bahis faaliyetlerinin futbol disiplin talimatının 56. maddesinin ve futbol müsabaka talimatının 25. maddesinin kapsamında müsabaka sonucunu etkileme olarak değerlendirme ihtimalidir. Eğer hakemler kendi yönettikleri maçlarla ilişkin bahis faaliyeti gerçekleştirmişse yaptıkları bahisten bağımsız olarak iş bu faaliyet müsabaka sonucunu etkileme olarak da değerlendirilecektir ve bununla alakalı da futbol müsabaka talimatının 25. maddesinde müsabaka sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemeyi yasakladığı için bu madde; bu ihlali gerçekleştirenlerle alakalı disiplin talimatı devreye girer ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca da kanunlarımız çerçevesinde tahkikata da tabi tutulurlar. Kendi oynadıkları maçlarda eğer bahis yapmışlarsa ve müsabaka sonucuna etki etmişlerse şike suçunu oluşturur bu."





Bu soruşturma kulüplere de sıçrar mı?





"İhtimal dahilinde. Oyuncuların, futbolcuların belki adları geçebilir. Bununla alakalı bir imada bulundu zaten federasyon başkanı. Biz kendi kapımızın önünü temizliyorsak futbol ailesinin de üstüne düşen görevi yapması gerekir dedi. Göreceğiz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz bu durum Türk futbol tarihinin bir dönüm noktası bence. Biraz iddialı bir ifade ama ben eğer üzerine vurgulandığı gibi net bir şekilde gidilirse ve herhangi bir şekilde farklı bir yaklaşım gerçekleştirilmez ve soruşturma akamete uğramazsa dönüm noktası yaşıyoruz şu anda. Çok önemli."





Hakemler Süper Lig'deki ya da Türkiye'deki maçlara değil de yurt dışındaki maçlara bahis oynamışlarsa nasıl bir yaptırım oluyor?



