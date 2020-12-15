Kasımpaşa kupada farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Alan, 25 ile 53. dakikalarda Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger ve 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.
- Bu sonuçla adını üst tura yazdıran İstanbul ekibinin son 16'daki rakibi çekilecek kura sonucunda belirlenecek.
🏆Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa sahasında Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti.
⚽22' Carius
⚽25' Hodzic
⚽39' Yasin Dülger
⚽53' Hodzic
⚽57' Anıl Koç pic.twitter.com/zAwSWK4Wn2
🏆Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa sahasında Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti.
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