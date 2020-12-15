Kasımpaşa kupada farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Alan, 25 ile 53. dakikalarda Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger ve 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Bu sonuçla adını üst tura yazdıran İstanbul ekibinin son 16'daki rakibi çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

🏆Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa sahasında Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti.



⚽22' Carius

⚽25' Hodzic

⚽39' Yasin Dülger

⚽53' Hodzic

⚽57' Anıl Koç pic.twitter.com/zAwSWK4Wn2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2020