ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası: Kasımpaşa Muğlaspor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa kupada farklı turladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda 3. Lig takımı Muğlaspor'u 5-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinci

Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Alan, 25 ile 53. dakikalarda Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger ve 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.

  • Bu sonuçla adını üst tura yazdıran İstanbul ekibinin son 16'daki rakibi çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte 'Dört Büyükler'in rakipleri
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte 'Dört Büyükler'in rakipleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer aldı.Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.EşleşmelerTürkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;Sivasspor-GiresunsporKasımpaşa- MuğlasporYeni Malatyaspor-Hekimoğlu TrabzonBB Erzurumspor-Esenler EroksporAntalyaspor-BolusporKonyaspor-AltınorduTrabzonspor-Adana DemirsporRizespor-EskişehirsporBeşiktaş-Tarsuz İdmanyurduGalatasaray-Darıca G.BriliğiAlanyaspor-AdanapsorGöztepe-BursasporFenerbahçe-Karacabey BelediyesporGençlerbirliği-TuzlasporGaziantep FK-KocaelisporBaşakşehir-TurgutlusporBatuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladıKasımpaşa zorlanmadan tur atladı

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