ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Formasını değiştiremedi

TFF 1. Lig takımı Eskişehirspor ile Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilginç bir forma değiştirme olayı yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehirsporlu 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan, Rizespor'a 3-0 yenildikleri kupa maçından sonra formasını değiştirmek isteyen Samudio'ya kulübünün tasarruf yapmak için buna izin vermediğini belirtti. Samudio önce şaşkınlık yaşadı sonrasında ise formasını Buğra'ya verdi.

Eskişehirsporlu 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan, Rizespor'a 3-0 yenildikleri kupa maçından sonra formasını değiştirmek isteyen Samudio'ya kulübünün tasarruf yapmak için buna izin vermediğini belirtti. Samudio önce şaşkınlık yaşadı sonrasında ise formasını Buğra'ya verdi.

TFF 1. Lig takımı Eskişehirspor'da 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan'ın Türkiye Kupası'nda ekrana yansıyan görüntüsü futbolseverleri üzdü. Bunun sebebi ise genç futbolcunun Rizesporlu Samudio'nun forma değiştirme talebine olumlu yanıt verememesi.

Eskişehirspor yönetiminin maddi imkansızlıklar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda hiçbir futbolcu formasını değiştiremiyor. 16 yaşındaki Buğra Çağlıyan bu sebeple kupa mücadelesinde Samudio'nun forma isteğine olumlu yanıt veremedi.

  • Eskişehir yerel basınından Akif Yer de sosyal medya hesabından attığı mesajında kulübün forma değiştirme cezası olarak 250 TL para cezası belirlediğini iddia etti.

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