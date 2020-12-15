Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Formasını değiştiremedi

TFF 1. Lig takımı Eskişehirspor'da 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan'ın Türkiye Kupası'nda ekrana yansıyan görüntüsü futbolseverleri üzdü. Bunun sebebi ise genç futbolcunun Rizesporlu Samudio'nun forma değiştirme talebine olumlu yanıt verememesi.
Eskişehirspor yönetiminin maddi imkansızlıklar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda hiçbir futbolcu formasını değiştiremiyor. 16 yaşındaki Buğra Çağlıyan bu sebeple kupa mücadelesinde Samudio'nun forma isteğine olumlu yanıt veremedi.
- Eskişehir yerel basınından Akif Yer de sosyal medya hesabından attığı mesajında kulübün forma değiştirme cezası olarak 250 TL para cezası belirlediğini iddia etti.
Maddi imkansızlıklar içerisinde olan Eskişehirspor'da oyuncuların rakip oyuncularla forma değiştirmesi yasaklanınca ortaya bu görüntüler çıktı. pic.twitter.com/lXM6qK2RxN
Maddi imkansızlıklar içerisinde olan Eskişehirspor'da oyuncuların rakip oyuncularla forma değiştirmesi yasaklanınca ortaya bu görüntüler çıktı. pic.twitter.com/lXM6qK2RxN— TFF 1.Lig (@st1lig) December 15, 2020
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