Ümit Milli Takımı Hırvatistan maçına hazır

21:428/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Antrenmandan kare.
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.


Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'da Papara Park'ta Hırvatistan ile karşılaşacak.




#Ümit Milli Futbol Takımı
#Hırvatistan
#2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
