Ümraniyespor-Trabzonspor maçında tartışma çıkartan penaltı kararı

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında verilen penaltı kararı tartışma çıkardı.
Alper Ulusoy'un devam ettirdiği pozisyonda VAR'dan uyarı geldi ve Ulusoy görüntü tekrarını izledi. Uzun bir incelemenin ardından Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, verilen bu karar sonrası kenarda isyan ederken 4. hakem tarafından uyarıldı.
İşte Trabzonsporluların tepki gösterdiği penaltı pozisyonu;
Ümraniyespor'un VAR yardımıyla kazandığı penaltıpic.twitter.com/5SCT8uixbq
Ümraniyespor'un VAR yardımıyla kazandığı penaltıpic.twitter.com/5SCT8uixbq— Goal Sensör (@goalsensor) 26 Şubat 2019
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