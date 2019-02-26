ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ümraniyespor-Trabzonspor maçında tartışma çıkartan penaltı kararı

Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor maçında tartışma çıkartan bir penaltı kararı verildi. Alper Ulusoy'un devam ettirdiği pozisyonda VAR'dan uyarı geldi ve Ulusoy görüntü tekrarını izledi. Uzun bir incelemenin ardından Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alper Ulusoy.

Alper Ulusoy.

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında verilen penaltı kararı tartışma çıkardı.

Alper Ulusoy'un devam ettirdiği pozisyonda VAR'dan uyarı geldi ve Ulusoy görüntü tekrarını izledi. Uzun bir incelemenin ardından Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, verilen bu karar sonrası kenarda isyan ederken 4. hakem tarafından uyarıldı.

İşte Trabzonsporluların tepki gösterdiği penaltı pozisyonu;

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