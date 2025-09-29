Ünlü futbolcular dilekçe imzaladı: İsrail'in tüm müsabakalardan men edilmesini talep ettiler

İşgalci İsrail'e futbol camiasında tepki sesleri giderek yükseliyor. İspanya'nın Dünya Kupası restinin ardından aralarında Paul Pogba ve Hakim Ziyech gibi dünyaca ünlü yıldızların da bulunduğu bir grup oyuncu İsrail'in tüm spor müsabakalarından men edilmesini istedi ve harekete geçti.