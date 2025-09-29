Yeni Şafak
Ünlü futbolcular dilekçe imzaladı: İsrail'in tüm müsabakalardan men edilmesini talep ettiler

12:3029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yıldız futbolcular, İsrail'in Gazze'deki zulmüne sessiz kalmadı.
İsrail'in Gazze'deki soykırımına futbol camiası kayıtsız kalmadı. Aralarında Paul Pogba, Hakim Ziyech ve Anwar El Ghazi gibi ünlü yıldızlarında da bulunduğu 48 futbolcu, İsrail'in uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istedi.

İşgalci İsrail'e futbol camiasında tepki sesleri giderek yükseliyor. İspanya'nın Dünya Kupası restinin ardından aralarında Paul Pogba ve Hakim Ziyech gibi dünyaca ünlü yıldızların da bulunduğu bir grup oyuncu İsrail'in tüm spor müsabakalarından men edilmesini istedi ve harekete geçti.


48 futbolcu, İsrail'in tüm uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep eden bir dilekçe imzaladı. Dilekçede imzası bulunan tek Türk oyuncu ise Halil Dervişoğlu oldu.


İmzaların futbol camiasında artarak devam etmesi bekleniyor.


#İsrail
#Soykırım
#Gazze
#Futbol
