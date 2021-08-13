Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar ilk golünü Talisca'nın asistinde attı

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, ilk resmi maçında golle tanıştı. Kamerunlu forvetin golünde asisti yapan isim ise Anderson Talisca idi.

Mücadelede Talisca da bir gol attı ve maçın yıldızlarından biri olmayı başardı.

Al Nasr, Damak ile oynadığı maçtan 4-1 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.

Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'da attığı ilk golü izlemek için;