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Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar ilk golünü Talisca'nın asistinde attı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a veda eden Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı ilk maçta golünü attı. Kamerunlu yıldız futbolcunun golünde asisti yapan isim ise Anderson Talisca oldu. Aboubakar'ın Suudi Arabistan'daki ilk golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vincent Aboubakarın golünü izle: Suudi Arabistanda Talisca-Aboubakar iş birliği
Vincent Aboubakar

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, ilk resmi maçında golle tanıştı. Kamerunlu forvetin golünde asisti yapan isim ise Anderson Talisca idi.

Mücadelede Talisca da bir gol attı ve maçın yıldızlarından biri olmayı başardı.

  • Al Nasr, Damak ile oynadığı maçtan 4-1 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.

Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'da attığı ilk golü izlemek için;

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