SÜPER LİG

Volkan Babacan için resmi açıklama

Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan'ın takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Tecrübeli eldivenin kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Tecrübeli eldivenin kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan'ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma şansı bulamadı. Volkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Hazir...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.