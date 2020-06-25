SÜPER LİG

Volkan Babacan sürprizi: Görüşmeler başladı

Portekizli eldiven Beto ile henüz anlaşma sağlayamayan Göztepe'nin Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Volkan Babacan, Süper lig kariyerinde 150 maça çıktı.

Volkan Babacan, Süper lig kariyerinde 150 maça çıktı.

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto ile henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi. Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

  • Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan Babacan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.
Volkan Babacan bir dönem A Milli Takım'ın '1 numarası'ydı.
Volkan Babacan bir dönem A Milli Takım'ın '1 numarası'ydı.
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